Nuovo rapporto interno: "8 sviluppatori mi hanno detto che Red Dead Redemption 2 sta arrivando su Switch 2"

HQ

Venerdì scorso c'è stato un Nintendo Direct molto speciale, il più lungo della storia senza un annuncio di un nuovo hardware (anche se alla fine ce n'è stato uno!). E sebbene siano state presentate decine di giochi per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, quando la trasmissione è terminata la redazione non è riuscita a tranquillizzarsi: dov'è l'annuncio di Red Dead Redemption 2 su Switch 2?

Il motivo è semplice. Siamo stati tra i primi, insieme al media Nintendúo, a sostenere che Rockstar stava pianificando di rilasciare RDR2 su Nintendo Switch 2. Tre mesi dopo il lancio della console, ora abbiamo un programma di rilascio abbastanza pieno, ma l'opera del selvaggio West di Arthur Morgan non si vede da nessuna parte.

Fortunatamente, non siamo gli unici a tenere d'occhio questo possibile annuncio, e ora l'account dell'insider Reece "Kiwi Talkz" Reilly, un insider con un alto tasso di successo precedente, afferma che il gioco è effettivamente ancora in arrivo e specula sui motivi della sua assenza dal Direct. Fondamentalmente, sostiene che sia Nintendo che Rockstar sono grandi aziende con un controllo molto stretto sui loro prodotti e annunci, e si aspettano sempre di fare direttamente quelli grandi.

Rockstar ha già annunciato Red Dead Redemption per Nintendo Switch 1 da solo, così come GTA Trilogy, senza fare affidamento sugli eventi di Nintendo. Speriamo che ora lo stesso accada con RDR2, poiché l'insider aggiunge che "8 sviluppatori mi hanno detto che Red Dead Redemption 2 arriverà su Switch 2".

Cosa ne pensi, pensi che vedremo un annuncio "a sorpresa" di Red Dead Redemption 2 per Nintendo Switch 2 nei prossimi mesi, magari prima dell'uscita di GTA VI a maggio 2026?