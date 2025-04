Nutribullet dà ai suoi frullatori un tocco di Formula 1 con la partnership con McLaren

HQ

Se al momento stai cavalcando l'onda che deriva dall'essere un fan della McLaren di Formula 1, potresti anche essere interessato ad aggiungere alcuni dispositivi di marca a casa tua per mostrare il tuo sostegno al team di sport motoristici. Se suona come te, Nutribullet ha la soluzione giusta.

Il produttore di frullatori ha collaborato con McLaren per produrre una linea di frullatori a tema disponibili nella combinazione di colori papaya e grigio fibra di carbonio tipica del team. Non fanno nulla di diverso dal resto dei prodotti Nutribullet, quindi non aspettarti una folle modalità ultraveloce ispirata alla F1 per frullare i tuoi frullati ancora più velocemente.

Tuttavia, la partnership comprende tre opzioni, tra cui il modello Ultra 1200 a cui è stato dato un bagliore McLaren, e poi due opzioni per il Portable Blender, che è disponibile in grigio e papaya.

