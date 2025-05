OG Esports apporta una serie di modifiche al suo team Dota 2

HQ

OG Esports ha svelato una serie di modifiche al suo team Dota 2. L'organizzazione sta cercando di rimettersi in carreggiata e riconquistare il suo posto come una delle migliori squadre dell'eSport e, nell'ultimo sforzo per raggiungere questo obiettivo, sono state apportate modifiche su tutta la linea.

Per cominciare, ci sono i cambi di allenatore che seguono la partenza di Maurice "KheZu" Gutmann e la sostituzione con l'ex leggenda OG Johan "N0tail" Sundstein.

Guardando il roster stesso, Bilguun "423" Altanginj è stato abbandonato e sostituito da Indji "Shad" Lub, che è in prestito dal Natus Vincere. Anche Mihajlo "MikSa'" Jovanovic si unisce al team, mentre sia Daniel "Stormstormer" Schoetzau che Ivan "Kidaro" Bondarev sono stati ingaggiati come membri a tempo pieno.

Puoi vedere l'elenco aggiornato descritto di seguito.