OG Esports si separa dall'intero roster Dota 2

Dopo una serie di risultati deludenti, OG Esports ha deciso che è ora di premere il pulsante di reset e di separarsi dall'intero roster Dota 2. Al momento della scrittura, l'organizzazione non ha alcun giocatoreDota 2 attivo, poiché Indji "Shad" Lub, Daniel "Stormstormer" Schoetzau, Mihajlo "MikSa'" Jovanovic, Tamir "daze" Tokpanov e Ivan "Kidaro" Bondarev sono stati tutti rilasciati.

Parlando di questo cambiamento, OG spiega: "Vorremmo ringraziare il team per il duro lavoro e l'entusiasmo durante il loro tempo con noi, e augurare loro davvero il meglio per i loro progetti futuri - faremo il tifo per voi, ragazzi".

Per quanto riguarda quando OG Esports firmerà un nuovo roster, questo non è chiaro in quanto la squadra non si è qualificata per PGL Wallachia Season 6, BLAST Slam V, né DreamLeague Season 27, tre grandi tornei che si svolgeranno prima della fine dell'anno.