Oggi è la Giornata Mondiale degli Anime, come la festeggerai?

Sei un fan degli anime? Trent'anni fa, quando alcuni di noi erano ancora giovani, molti di noi non necessariamente conoscevano un cartone animato da un altro, ma in poco tempo certi tropi e modelli dell'animazione giapponese sono stati abbracciati più fortemente rispetto al resto dell'animazione occidentale. Mia madre, ad esempio, non vi direbbe mai apertamente che consumava anime, ma vi dirà che la sua serie preferita da bambina era "Heidi, la ragazza delle Alpi", o "3000 leghe in cerca di madre", o anche "Mazinga Z". Perché gli anime esistono da generazioni e hanno affascinato diverse generazioni di spettatori. E oggi tutti loro sono invitati a celebrare la Giornata Mondiale degli Anime.

Il Giappone ha deciso la data per commemorare questa forma di animazione come tributo al primo lungometraggio d'animazione giapponese a colori, uscito il 22 ottobre 1958. Era Hakujaden, o Leggenda del Serpente Bianco, che si basava sulla fiaba tradizionale cinese.

Gli anime sono stati parte integrante dell'infanzia di centinaia di milioni di persone, un'ispirazione per i più grandi artisti di oggi in altri settori come i fumetti Marvel o DC (come ci ha detto il fumettista Jorge Jiménez) o il cinema tradizionale e, naturalmente, nei videogiochi (basta guardare questa clip con cui SNK vuole celebrarlo oggi). Ancora oggi, le principali società di intrattenimento vedono l'importante potenziale commerciale di portare gli anime nell'intrattenimento di massa, come dimostra l'uscita nelle sale cinematografiche di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle, il quinto film di maggior incasso dell'anno al mondo.

Quindi noi di Gamereactor vi auguriamo un felice Anime Day. Hai intenzione di guardare un episodio o un film anime oggi per festeggiare? Dicci quale nei commenti. E se pensate di essere troppo vecchi per questo o che questo non vi si addice, ascoltate questo brano e cercate di mordervi la lingua per non unirvi al ritornello:

