OpenAI citata in giudizio dal proprietario di IGN e CNET

HQ

Originariamente pubblicato dal New York Times, si scopre che OpenAI, come molti altri sistemi di intelligenza artificiale, potrebbe aver utilizzato i dati per addestrare i suoi sistemi, che non sono stati completamente ottenuti legalmente. Asseritamente.

Ziff Davis, noto per possedere grandi media come IGN, PCMAG, CNET e Everyday Health, è attualmente impegnato con OpenAI in una causa per violazione. In esso, Ziff Davis afferma che OpenAI sta replicando il lavoro dei suoi punti vendita "intenzionalmente e inesorabilmente" e, cosa forse più importante, senza alcun livello di autorizzazione.

Questo nonostante Ziff Davis utilizzi un file robots.txt sui suoi siti web, impedendo la scansione dei suoi dati, al punto che OpenAI è accusata di aver rimosso il copyright dai dati acquisiti.

Ziff Davis non è uno qualsiasi, con 45 grandi marchi mediatici al suo attivo e più di 3.800 dipendenti, è il Gordon Ramsey del mondo dei media. Ziff Davis ha dichiarato nella causa che i suoi marchi pubblicano quasi due milioni di articoli all'anno, con oltre 292.000.000 di visite da parte degli utenti... al mese.

Questa è una delle più grandi cause legali del suo genere, per quanto ne sa il pubblico, e mentre molti dei concorrenti di Ziff Davis hanno scelto accordi di licenza con OpenAI, Ziff Davis e molti altri, tra cui un grande gruppo di società di media canadesi, hanno cause legali attive sull'argomento, così come diverse organizzazioni che rappresentano scrittori e autori in diversi paesi.

Ziff Davis potrebbe avere un ottimo caso, dato che una quantità molto piccola di set di dati OpenAI è disponibile pubblicamente e, secondo Ziff Davis, centinaia di copie complete di testi sono già state identificate, aumentando le sue possibilità di dimostrare la violazione del copyright.

OpenAI ha dato una risposta pubblica che includeva il "fair use", ma ha omesso di menzionare che si tratta di un'azienda fiorente con un fatturato di 3,7 miliardi di dollari l'anno scorso.