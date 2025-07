OpTic Gaming continua a dominare Call of Duty nel 2025 con la vittoria della Coppa del Mondo di Esports

HQ

Un'altra serie di finali si è svolta durante il fine settimana al Esports World Cup. L'enorme festival del gioco d'azzardo che è in corso a Riyadh, in Arabia Saudita, ha ospitato tre importanti conclusioni negli ultimi giorni, la più grande del gruppo è stata l'evento Call of Duty: Black Ops 6.

Questo torneo ha riunito 16 delle migliori squadre di tutto il mondo, molte delle quali erano Call of Duty League squadre, per vederle combattere per un montepremi di $ 1,8 milioni, un lotto di Club Points e un altro trofeo, che è effettivamente l'ultimo ad essere vinto durante l'era di Black Ops 6.

Questo evento ha ospitato il suo finale ieri in cui abbiamo avuto modo di vedere OpTic Gaming (gli attuali campioni CDL) affrontare Vancouver Surge, per una partita che non era molto competitiva. OpTic ha vinto la serie 4-0, dove dopo aver ottenuto una vittoria in un round serrato 250-236 di Hardpoint sulla prima mappa, ha proceduto a schiacciare il Surge in un round 6-1 di Search and Destroy, seguito da un round 3-1 di Control, prima di una partita 250-118 di Hardpoint.

Questo risultato dominante vede OpTic porre fine all'era BOPS 6 come la squadra migliore senza dubbio, ben davanti ai rivali 100 Thieves e Atlanta Faze, nessuno dei quali ha intaccato il Esports World Cup e che sono stati eliminati molto presto nel CDL Championship Weekend.