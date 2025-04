OpTic Gaming rompe la sua siccità di trofei Halo Championship Series all'Arlington Major

HQ

Sono stati anni impegnativi per OpTic Gaming nel mondo degli eSport competitivi Halo, poiché nonostante sia costantemente una delle organizzazioni più performanti del Halo Championship Series, la squadra ha sofferto di una grave siccità di trofei per quasi due anni interi. Questa siccità è stata così crudele che la squadra è stata la seconda classificata negli ultimi due World Championships (dopo aver vinto quella precedente), ma fortunatamente per OpTic e i suoi fan ora è finita.

OpTic è stato incoronato vincitore del HCS Arlington Major per il 2025. La squadra è riuscita a ottenere una vittoria su Shopify Rebellion nel match finale, assicurandosi $ 100.000 di premio in denaro, nonché il trofeo e l'invito diretto alla fase Pool Play di Dallas Open.

Senza dubbio OpTic spera anche che questo risultato rompa il sigillo per la squadra e consenta loro di iniziare a vincere più eventi nella stagione 2025, magari anche superando finalmente il traguardo nel World Championship previsto per questo autunno.