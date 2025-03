OpTic Texas abbandona Pred e rifirma Huke per la terza volta

HQ

OpTic Texas non riesce proprio a capire le cose per questa stagione Call of Duty League. La squadra è al sesto posto nella classifica generale, che non è affatto una posizione terribile, ma i continui cambi di roster e i licenziamenti e gli acquisti dei giocatori dimostrano che OpTic è quantomeno instabile.

A tal fine, a seguito di una decisione presa a febbraio di rilasciare Cuyler "Huke" Garland e ri-firmare Amer "Pred" Zulbeari, la squadra ha deciso di raddoppiare su questo e di rilasciare Pred e ri-firmare Huke, per quella che sarà la terza volta nella storia dell'organizzazione e nella carriera del giocatore.

Dovremo vedere se questo si tradurrà in un miglioramento delle prestazioni, dato che per l'organizzazione ospitata Major pochi giorni fa, OpTic è stato assolutamente bombardato e ha fatto a malapena un'ammaccatura. Il prossimo Major prenderà il via la prossima settimana, il 4 aprile, quindi non ci resta che rimanere sintonizzati per assistere al ritorno di OpTic o a un ulteriore inciampo.