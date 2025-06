Outright e Aardman si alleano per un gioco di rapina con visuale dall'alto verso il basso Chicken Run

Aardman ha in programma alcuni progetti entusiasmanti per il futuro. Oltre a un nuovo film di Shaun the Sheep nel 2026 e a un progetto Pokémon che ci aspettiamo di incontrare nel 2027, lo studio di claymation sta ora collaborando anche con l'editore di giochi per famiglie Outright per creare un titolo ambientato nel franchise Chicken Run.

È noto come Chicken Run: Eggstraction ed è un gioco di rapina dall'alto verso il basso che riprende dopo gli eventi del film Chicken Run: Dawn of the Nugget che è stato presentato per la prima volta nel 2023. Presenta una serie di personaggi di ritorno, ognuno dei quali deve allearsi per infiltrarsi nelle fattorie fortificate per liberare i polli intrappolati all'interno, il tutto evitando diverse misure di sicurezza e minacce.

Ci è stato detto di aspettarci un doppiaggio ufficiale da Bella Ramsey, che torna nei panni di Molly, e Josie Sedgwick-Davies, che appare anche come Frizzle, il tutto in cima a una storia scritta dal collaboratore di Dawn of the Nugget Larry Rickard. Ci saranno nuovi cattivi da sconfiggere e persino un "cameo a sorpresa dall'ultimo film di Wallace & Gromit da individuare", suggerendo che un certo pinguino nefasto farà la sua apparizione, come ha fatto brevemente anche inDawn of the Nugget.

Per quanto riguarda ciò che ci si può aspettare completamente da Chicken Run: Eggstraction, la descrizione aggiunge: "Prendi il controllo dei personaggi di Chicken Run e intraprendi una missione per infiltrarti in cinque fattorie fortificate e liberare i polli in cattività. Ma attenzione, ci sono molte misure di sicurezza in atto che i giocatori dovranno superare per condurre questi uccelli verso la libertà. Dall'evitare le telecamere di sicurezza e gli esseri umani dagli occhi di falco al nascondersi nei coni stradali, i giocatori saranno messi alla prova sulla loro furtività, abilità e strategia. Equipaggiato per un massimo di due giocatori in modalità cooperativa locale, i giocatori possono affrontare questa avventura ad alto numero di ottani da soli o fare squadra con un amico per escogitare un piano per il successo.

Il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch, il tutto in una data indeterminata questo autunno.