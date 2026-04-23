Overwatch Coppa del Mondo 2026: Tutte le squadre qualificate dalle Conference Cups
I tre eventi, distribuiti in EMEA, Americhe e Asia, si sono conclusi.
La Overwatch World Cup riprende forma completa a settembre come parte della BlizzCon, ma nei mesi che precedono questa immensa convention vengono organizzati numerosi tornei di qualificazione e tornei per ridurre le numerose nazioni e determinare quali si qualificheranno per la gara principale.
A tal fine, recentemente le Conference Cup si sono concluse, con eventi che hanno determinato le nazioni finali che parteciperanno alle rispettive qualificazioni regionali online, dove saranno disponibili molti meno posti per gli eventi principali.
Con una selezione di squadre ora assicurate per le qualificazioni online, potresti essere interessato a conoscere l'elenco completo dei paesi ancora attivi e alla ricerca di un posto nel main event all'OWWC 2026? Se sì, tutte le informazioni rispettive sono disponibili qui sotto.
EMEA:
- Finlandia
- Spagna
- Regno Unito
- Francia
- Norvegia
- Danimarca
- Svezia
- Germania
- Polonia
- Irlanda
- Austria
- Portogallo
Americhe:
- USA
- Canada
- Colombia
- Messico
- Brasile
- Cile
- Porto Rico
- Argentina
Asia:
- Corea del Sud
- Giappone
- Australia
- Thailandia
- Hong Kong
- Filippine
- India
- Pakistan
Ognuno dei qualificati si terrà tra circa un mese, dal 29 maggio al 7 giugno, a seconda della regione. Le migliori squadre di ciascuna regione accederanno alla fase a gironi dell'evento principale, dove si uniranno sia a Cina che all'Arabia Saudita, due squadre che hanno ottenuto un invito diretto a questa fase del torneo dopo aver raggiunto la finale dell'ultima OWWC nel 2023.