Overwatch Coppa del Mondo 2026: Tutte le squadre qualificate dalle Conference Cups

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La Overwatch World Cup riprende forma completa a settembre come parte della BlizzCon, ma nei mesi che precedono questa immensa convention vengono organizzati numerosi tornei di qualificazione e tornei per ridurre le numerose nazioni e determinare quali si qualificheranno per la gara principale.

A tal fine, recentemente le Conference Cup si sono concluse, con eventi che hanno determinato le nazioni finali che parteciperanno alle rispettive qualificazioni regionali online, dove saranno disponibili molti meno posti per gli eventi principali.

Con una selezione di squadre ora assicurate per le qualificazioni online, potresti essere interessato a conoscere l'elenco completo dei paesi ancora attivi e alla ricerca di un posto nel main event all'OWWC 2026? Se sì, tutte le informazioni rispettive sono disponibili qui sotto.

EMEA:



Finlandia



Spagna



Regno Unito



Francia



Norvegia



Danimarca



Svezia



Germania



Polonia



Irlanda



Austria



Portogallo



Americhe:



USA



Canada



Colombia



Messico



Brasile



Cile



Porto Rico



Argentina



Asia:



Corea del Sud



Giappone



Australia



Thailandia



Hong Kong



Filippine



India



Pakistan



Ognuno dei qualificati si terrà tra circa un mese, dal 29 maggio al 7 giugno, a seconda della regione. Le migliori squadre di ciascuna regione accederanno alla fase a gironi dell'evento principale, dove si uniranno sia a Cina che all'Arabia Saudita, due squadre che hanno ottenuto un invito diretto a questa fase del torneo dopo aver raggiunto la finale dell'ultima OWWC nel 2023.