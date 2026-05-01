OWCS Champions Clash: Here è come saranno divise le otto squadre

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Tra tre settimane, la Overwatch Champions Series ospiterà il suo prossimo torneo internazionale, poiché il Champions Clash si terrà a Tachikawa, Tokyo, dal 22 al 24 maggio. Otto delle migliori squadre provenienti da tutto il mondo saranno presenti e parteciperanno, con due squadre che si qualificheranno per ciascuna delle quattro principali regioni OWCS. Poiché già sappiamo sei di queste squadre qualificate, abbiamo anche un quadro molto chiaro del tabellone dell'evento.

Il torneo Champions Clash utilizzerà un formato a doppia eliminazione, il che significa che le squadre saranno eliminate solo dopo aver subito una seconda sconfitta. A tal fine, le prime partite sono state testa di serie, anche se non conosciamo le organizzazioni confermate per due di queste partite.

Quarti di finale del tabellone superiore del Champions Clash:



Menti Contorte contro Tutti i Giocatori



Dallas Fuel vs. Seconda testa di serie asiatica



Weibo Gaming vs. Virtus.pro



Primo Seed asiatico vs. Stazione Spaziale



L'evento asiatico si concluderà effettivamente solo il 10 maggio, dato che la fase a gironi inizierà solo la prossima settimana, il che significa che non c'è nessun leader che sembri nella posizione migliore per qualificarsi al momento della stesura.

Guarda qui sotto il tabellone completo per il Champions Clash.