PaiN Gaming si è separata dal suo team Dota 2 per "garantire la sostenibilità del progetto"

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PaiN Gaming ha avuto un periodo irregolare nel mondo competitivo Dota 2, con alcuni dei suoi migliori successi ottenuti alla fine degli anni 2010. Gli anni 2020 non sono stati molto favorevoli per l'organizzazione nell'esport e, nonostante i piani per partecipare alla PGL Wallachia Season 8 da questa settimana, la squadra ha preso la decisione di prendere una strada molto diversa.

PaiN Gaming ha ufficialmente abbandonato il suo ultimo roster Dota 2, premendo il pulsante reset nel tentativo di determinare meglio il proprio ruolo negli esport. La motivazione completa dietro questo sorprendente cambiamento è stata illustrata in un post sui social media, dove ci viene detto quanto segue.

"Durante tutto questo percorso, abbiamo condotto una valutazione attenta del progetto nel suo complesso e siamo giunti alla conclusione che questo è il momento giusto per chiudere questo capitolo, considerando le richieste, le sfide strutturali e la necessità di garantire la sostenibilità del progetto per rimanere al massimo livello competitivo."

Tenendo conto di ciò, Máximo "Wits" Orozco Alza, Gonzalo "DarkMago" Herrera, Frank "Frank" Ayala, Elvis "Scofield" Peña, Yelsthin "Elmisho" Hurtado, l'allenatore Juan "Vintage" Angulo, l'analista Ryan "Tristan" Piero Angulo Diaz e il manager Edson "EdsonVera" Enrique Vera Bazan sono stati tutti rilasciati dai loro contratti.

Non è chiaro cosa riservi il futuro per PaiN Gaming nello spazio Dota 2, ma il team conclude spiegando "forse i nostri percorsi si incrocieranno di nuovo in futuro."