Palworld non avrà più un aumento di prezzo per allinearsi al lancio della 1.0

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Con la versione 1.0 di Palworld prevista per il lancio tra un paio di giorni, il 10 luglio, con un orario di debutto specifico di cui puoi leggere di più qui, in precedenza si prevedeva che questo lancio sarebbe stato accompagnato da un aumento del prezzo del gioco, aumentando il costo dell'edizione base sopra l'attuale quota di accesso anticipato di 29,99 dollari. Tuttavia, non sarà più così.

Lo sviluppatore Pocketpair ha rivolto sui social media per rivelare che Palworld non avrà più un aumento di prezzo e che questo è "un piccolo modo per ringraziarvi".

Lo sviluppatore aggiunge inoltre: "Siamo incredibilmente orgogliosi di quanto Palworld sia arrivato. Grazie all'incredibile supporto dei nostri giocatori, è diventato un successo oltre i nostri sogni più sfrenati."

Tutto questo avviene mentre è stato recentemente confermato che Palworld ha superato i 40 milioni di giocatori. Anche se questo non equivale direttamente a 40 milioni di copie vendute a causa dell'inclusione del gioco su Game Pass e simili, è una prova molto chiara che Pocketpair ha guadagnato molti soldi da Palworld nel corso degli anni.