Pareggio Copa del Rey, primi rivali per Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid
Il terzo turno della Copa del Rey è il primo turno per Real Madrid, Barcellona e Atlético.
Il sorteggio dei 32 di finale diCopa del Rey Coppa di Spagna, martedì, è stato anche il primo turno per le prime quattro squadre della Liga dello scorso anno (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic) che fino ad ora erano state esentate dal gioco. Le partite si giocheranno dal 16 al 18 dicembre, con date e orari esatti da determinare.
Il sorteggio mette sempre in confronto i club di rango inferiore della seconda, terza e quarta divisione con quelli più alti della LaLiga, e gli eliminatori a eliminazione diretta si giocano in un'unica partita, sempre giocata nello stadio dei club di rango inferiore.
Per molti, è l'unica opportunità per affrontare i migliori club del paese, in particolare per CF Talavera (Segunda Federación, quarta divisione), Guadalajara (Primera Federación, terza divisione), Atlético Baleares (terza divisione), affrontando rispettivamente Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid.
Partite della Copa del Rey al terzo turno (16-18 dicembre)
- Ourense CF - Club Atletico
- Atlético Baleares - Atlético de Madrid
- CF Talavera - Real Madrid
- CD Guadalajara - FC Barcellona
- Real Murcia - Real Betis
- CD Eldense - Real Sociedad
- Burgos CF - Getafe CF
- Leonesa culturale - Levante UD
- SD Eibar - Elche CF
- RC Deportivo - Real Mallorca
- Real Racing Club - Villarreal CF
- Real Sporting - Valencia CF
- SD Huesca - Osasuna
- Granada CF - Rayo Vallecano
- Albacete Balompié - RC Celta de Vigo
- Deportivo Alavés - Sevilla FC