Sport

Pareggio Copa del Rey, primi rivali per Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid

Il terzo turno della Copa del Rey è il primo turno per Real Madrid, Barcellona e Atlético.

Il sorteggio dei 32 di finale diCopa del Rey Coppa di Spagna, martedì, è stato anche il primo turno per le prime quattro squadre della Liga dello scorso anno (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic) che fino ad ora erano state esentate dal gioco. Le partite si giocheranno dal 16 al 18 dicembre, con date e orari esatti da determinare.

Il sorteggio mette sempre in confronto i club di rango inferiore della seconda, terza e quarta divisione con quelli più alti della LaLiga, e gli eliminatori a eliminazione diretta si giocano in un'unica partita, sempre giocata nello stadio dei club di rango inferiore.

Per molti, è l'unica opportunità per affrontare i migliori club del paese, in particolare per CF Talavera (Segunda Federación, quarta divisione), Guadalajara (Primera Federación, terza divisione), Atlético Baleares (terza divisione), affrontando rispettivamente Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid.

Partite della Copa del Rey al terzo turno (16-18 dicembre)


  • Ourense CF - Club Atletico

  • Atlético Baleares - Atlético de Madrid

  • CF Talavera - Real Madrid

  • CD Guadalajara - FC Barcellona

  • Real Murcia - Real Betis

  • CD Eldense - Real Sociedad

  • Burgos CF - Getafe CF

  • Leonesa culturale - Levante UD

  • SD Eibar - Elche CF

  • RC Deportivo - Real Mallorca

  • Real Racing Club - Villarreal CF

  • Real Sporting - Valencia CF

  • SD Huesca - Osasuna

  • Granada CF - Rayo Vallecano

  • Albacete Balompié - RC Celta de Vigo

  • Deportivo Alavés - Sevilla FC

