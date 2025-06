Parivision ha incoronato i vincitori della stagione 26 della DreamLeague

HQ

Di recente, si è conclusa la 26a stagione del Dota 2 DreamLeague, un evento che ha visto 16 delle migliori organizzazioni di tutto il mondo sfidarsi in un torneo online in cui era in palio 1 milione di dollari. Questo evento si è concluso domenica, il che significa che abbiamo un vincitore da mettere in evidenza.

Parivision è l'ultima squadra ad essere incoronata DreamLeague campione. L'organizzazione ha sconfitto BetBoom Team nella finale, dove ha dimostrato di essere una spanna sopra BetBoom battendoli non solo 3-0 nella finale, ma anche 2-0 nella finale del girone superiore. In effetti, le due squadre si sono affrontate tre volte durante il torneo, e mai una volta BetBoom ha preso una mappa da Parivision.

Questo risultato ha visto Parivision tornare a casa con $ 250.000 di premio in denaro, ma anche un carico di ESL Pro Tour Points, che sarà utile per la qualificazione per gli eventi futuri. Per quanto riguarda il futuro della squadra, in vista del The International 2025 a settembre, possiamo aspettarci che la squadra appaia al Esports World Cup a metà luglio.