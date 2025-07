PepsiCo ritorna come partner principale della Coppa del Mondo di Esports

HQ

Il Esports World Cup ha annunciato di aver firmato un'estensione con PepsiCo per garantire che il titano delle bevande torni come partner principale per il festival con sede a Riyadh. L'accordo si concentrerà sia su Pepsi che su Mountain Dew e vedrà le due bevande presenti all'evento di gioco dell'Arabia Saudita che si svolgerà dalla prossima settimana fino alla fine di agosto.

Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci da questo accordo, è considerato un miglioramento rispetto all'accordo firmato nel 2024 in cui PepsiCo era un partner fondatore del CAE. Ora, l'azienda di bevande è stata soprannominata partner principale, dove avrà una "presenza ampliata" e ospiterà attivazioni e fan-zone per tutta l'estate.

Questo si applicherà sia a Pepsi che a Mountain Dew, con entrambi che offrono "frigoriferi di marca e product placement in luoghi di eSport, Players' Lounge e aree del festival".

Parlando dell'accordo, il chief commercial officer diEsports World Cup Foundation, Mohammed Al Nimer, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di riavere Pepsi e Mountain Dew come Main Partner per il secondo anno. Questi sono marchi che ottengono davvero il gioco e i suoi fan. Con il loro supporto, la Coppa del Mondo di Esports di quest'anno sarà una celebrazione ancora più grande della comunità e della creatività".

Hai intenzione di sintonizzarti sul Esports World Cup dalla prossima settimana?