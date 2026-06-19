Perché la reazione negativa God of War: Laufey è ingiustificata

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Durante lo State of Play di Sony il 2 giugno, è stato annunciato uno spin-off della amata serie God of War intitolato 'God of War: Laufey ' con 20 minuti di filmati in-game mai visti prima condivisi, e all'interno di esso i fan hanno potuto vedere uno sguardo nel mondo magico che la protagonista Faye (interpretata da Deborah Ann Woll) avrebbe attraversato per tornare a casa da Kratos e Atreus. Accanto a lei, un cubo di gelatina in qualche modo in stile Forspoken e la sua amica spada la guiderebbero in salvo (Phranque il cubo cosmico sarà interpretato dall'attore Jack Quaid e Rue, la spada, sarà interpretata dall'attrice Perlina Lau).

Pochi minuti dopo l'annuncio del titolo, un odio misogino invase internet. 'God of Woke' e 'God of War: Laundry' sono diventati ricerche di tendenza online.

Due cose possono essere vere contemporaneamente. Il mondo di Laufey sembra molto distante dal materiale originale di God of War, e le scelte dei compagni risultano così fuori luogo da sembrare un gioco fantasy Nintendo con oggetti parlanti come aiutanti. Come ha detto il creatore originale della serie David Jaffe durante l'annuncio allo State of Play: "Questo non è God of War. Non so che diavolo sia questo. Sembra un romanzo fantasy." È una mossa audace da parte dello studio Santa Monica prendere una proprietà intellettuale amata e togliere il 'Dio della Guerra' da 'Dio della Guerra', ma offrendo una prospettiva fresca da un personaggio già affermato nella serie, God of War: Laufey potrebbe essere la boccata d'aria fresca necessaria in un genere dominato dagli uomini.

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Ora, solo perché un gioco, in realtà uno spin-off, prende una nuova direzione e sperimenta con mondi, compagni e protagonisti diversi, questo non determina la qualità del gioco. Uno dei giochi di maggior successo del 2026, Resident Evil Requiem, ha adottato un approccio unico alla serie con volti sia familiari che nuovi, narrazioni doppie giocate in modo intercambiabile e che offrono stili di combattimento unici. Per Capcom, questa mossa fu realizzata con grande successo e consacrò Resident Evil Requiem e la storia di Grace Ashcroft come una delle più importanti della serie. Curiosamente, però, anche questo gioco ha ricevuto critiche simili quando è stato annunciato per le stesse ragioni per cui God of War: Laufey è stato oggetto di forti critiche.

La gente è arrabbiata perché una donna guida il titolo. Faye non è un personaggio nuovo nella serie God of War ed è stata un personaggio chiave per tutta la storia di Kratos, che ha persino commentato che "combatteva magnificamente" quando era viva (cosa sicuramente vera, dato che il suo combattimento mostrato nei filmati di gameplay era fantastico). Nel trailer, Faye si risveglia in Everywhen, un regno in cui vari dei lottano per il potere. È pieno di magia pericolosa e dèi spietati ed è l'ambientazione perfetta per uno spin-off di God of War.

Faye cammina senza paura attraverso la vegetazione di Everywhen e si fa strada ferocemente tra un'orda di misteriosi ibridi vegetali e creature, tagliando i loro attacchi con facilità. I suoi movimenti e il suo combattimento appaiono soddisfacenti e senza sforzo, offrendo un combattimento coinvolgente ed emozionante. "Te l'ho già detto, ti ucciderò!" urla a Begtse mentre lui la provoca, fraintendendo il suo potere, simile a chi ha visto questo trailer e si è rifugiato su internet per esprimere le proprie opinioni. Le riprese di gioco si concludono con quello che sembra essere Faye che infligge il colpo di grazia a Begtse, dimostrando infine che si sbaglia e vincendo la lotta.

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Una cosa che si può notare è che lo strano cubo che scivola nell'arena mentre Faye combatte è un po' distraente e ogni tanto offre una spinta (in parte) utile agli aggressori durante il combattimento, spesso con disappunto dei nemici che provoca una grande ondata che fa volare il cubo attraverso l'arena in segno di sconfitta. Questo sembra davvero fuori luogo per un titolo di God of War ed è comprensibile che molti fan che reagiranno al trailer per la prima volta possano rimanere sorpresi da quanto questo gioco sia diverso dai capitoli precedenti. Tuttavia, questi sono stati solo i primi 20 minuti di gioco per quello che potevamo aspettarci essere un gioco di 20-30 ore, basandoci sugli altri capitoli della serie. Santa Monica Studio ha sempre offerto giochi ricchi ed espansivi, sostanziosi e God of War: Laufey quasi certamente non faranno eccezione.

È un vero peccato che nel 2026 vediamo ancora discorsi misogini nella comunità videoludica. Come giornalista e appassionata di videogiochi, vedere i personaggi femminili nei videogiochi come protagoniste potenti e uniche è sempre stato speciale. Per quanto riguarda God of War: Laufey, le critiche ingiustificate e bizzarre che lo studio Santa Monica sta affrontando per avere una donna forte alla guida di uno spin-off rappresenta uno specchio degli standard rigidi e immutabili degli individui della comunità videoludica, che sono superati e incongruenti con l'epoca in cui viviamo. Questa reazione non sarebbe nemmeno la metà aggressiva se, per esempio, Atreus fosse il protagonista. Il genere ha tutto a che fare con le critiche qui ed è giusto dire che è deprimente che nel 2026 la gente abbia ancora paura di vedere le donne come figure di potere. Faye rappresenta tutte le donne; Forte e tosta. Non so voi, ma vedere quanto alcune persone sono arrabbiate per questo casting mi ha fatto venire ancora più voglia di giocare...