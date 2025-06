Perkz annuncia il suo ritiro dal professionismo League of Legends

HQ

Dopo 10 anni di competizioni ai vertici della competizione League of Legends, Luka "Perkz" Perković ha annunciato i suoi piani per ritirarsi e lasciare l'eSport. Come notato in un video sui social media, Perkz attribuisce al motivo l'inizio del prossimo capitolo della sua vita, che includerà il diventare padre.

Va detto che mentre Perkz era legato a una squadra all'inizio di quest'anno, stava gareggiando nella divisione inferiore NLC, dopo aver lasciato il LEC l'anno scorso dopo un periodo con Team Heretics. Prima di allora, Perkz era meglio conosciuto per il suo periodo a G2 Esports, e Cloud9 e Team Vitality.