Persona 4 Revival riporta in vita il classico JRPG

L'amatissima storia di Inaba ritorna e, dopo mesi di speculazioni, finalmente ne abbiamo la conferma: un remake di Persona 4 è in lavorazione, ora noto come Revival. L'aggiornamento sembra essere un remake su larga scala sulla scia di Persona 3 Reload, con una grafica modernizzata, un sistema di combattimento raffinato e una struttura narrativa più fluida, probabilmente costruita in Unreal Engine 5, a giudicare da ciò che è stato mostrato.

Tuttavia, a questo punto ci sono pochissime informazioni concrete oltre a quelle rivelate nel brevissimo teaser. Non è chiaro se i doppiatori originali riprenderanno i loro ruoli. Sappiamo già che Yuri Lowenthal, che ha doppiato Yosuke, non è stato contattato, sollevando la questione se lo stesso valga per il resto del cast originale.

Non ci resta che aspettare e vedere, ma almeno ora sappiamo che la partita sta arrivando. E questo da solo è un motivo sufficiente per festeggiare.

Sei entusiasta di Persona 4 Revival?