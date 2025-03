Peter Dinklage picchia i cattivi come The Toxic Avenger nel primo teaser trailer

È stato un viaggio lungo e arduo per la nuova versione del classico cult di Troma Entertainment The Toxic Avenger, di cui ora siamo finalmente trattati in un teaser, dove possiamo vedere Peter Dinklage brandire il suo mocio mortale nel ruolo dell'iconico Toxie.

Il trailer è ambientato nel fast food Miss Meat, dove il menu offre piatti discutibili come un taco di tonno poco appetitoso, un burrito bagnato e qualcosa chiamato Big Cock. Ci sono anche segnalazioni di estremisti armati che prendono ostaggi all'interno del ristorante, prima che Toxie, armato del suo straccio, intervenga per affrontare i cattivi.

Macabra, esagerato e violento. Più o meno esattamente quello che ci si aspetta da tutto ciò che cade sotto l'ombra lunga della Troma, con una spiccata sensibilitàItchy & Scratchy parole che lo stesso regista del film, Macon Blair, usa per descrivereThe Toxic Avenger.

Il film è stato un enorme successo a Fantastic Fest, nonostante fosse stato precedentemente rifiutato dalla maggior parte dei distributori e condannato come "impossibile" da mostrare nelle sale. Oltre a Dinklage, il film è interpretato anche da Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon e Jacob Tremblay. E sì, The Toxic Avenger sarà estremamente PG-13, come dovrebbe essere, quando uscirà nei cinema il 29 agosto.

Dai un'occhiata al teaser qui sotto.

Non vedi l'ora di The Toxic Avenger ?