Petra si impegna con G2 Gozen dopo un periodo come giocatore inattivo

G2 Gozen è stato in acque turbolente negli ultimi tempi, poiché la divisione femminile Valorant per G2 Esports ha fissato il barile di una ricostruzione. Alcuni dei suoi giocatori hanno accarezzato l'idea di andare altrove, anche se Michaela "mimi" Lintrup ha preso la decisione di rimanere almeno fino al 2028. Ora sembra che G2 Gozen non debba preoccuparsi di una delle sue altre stelle, dato che anche Petra "Petra" Stoker si è nuovamente impegnata nell'organizzazione.

Non conosciamo ancora l'entità di questo impegno, poiché non sono ancora state diffuse informazioni sui contratti. Quello che sappiamo è che Petra è "tornata" e che sta tornando nella formazione attiva e vedrà Mathilde "Nelo" Beltoise spostarsi in panchina.

Quindi, il cuore di G2 Gozen rimane intatto, tutto molto prima di Game Changers EMEA Stage 3 in autunno.