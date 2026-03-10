PGL Astana 2026: Le 12 squadre invitate sono state confermate

HQ

Stiamo arrivando a un periodo nel calendario competitivoCounter-Strike 2 del 2026 in cui francamente ci saranno troppi eventi contemporaneamente, dato che i principali tornei internazionali si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo. Ad esempio, a metà maggio si terrà l'IEM Atlanta, esattamente nello stesso momento in cui si svolge PGL Astana 2026, il che significa che le squadre dovranno scegliere un evento piuttosto che l'altro.

Per quanto riguarda quest'ultimo, dato che molti dei nomi più importanti sono già stati confermati per IEM Atlanta, ora conosciamo 12 delle 16 squadre totali che saranno presenti al PGL Astana, il che è curioso dato che c'è una sovrapposizione...

Le squadre confermate sono le seguenti:



Parivision



Team Falcons



Spirito di squadra



G2 Esports



I Mongoli



Mouz



Furia



Aurora



Eroico



Compagni Gentili



Monte



FUT Esports



La cosa interessante è che FUT Esports è anche una squadra invitata per IEM Atlanta, il che significa che sicuramente salterà uno di questi due eventi, considerando che si svolgono contemporaneamente e su continenti diversi... Altrimenti, gli ultimi quattro posti al PGL Astana saranno assegnati alle squadre che si qualificheranno nelle prossime settimane, con un posto destinato a Europa, Nord America, Sud America e Asia.

La PGL Astana si giocherà dal 9 al 17 maggio all'Arena Barys nella capitale kazaka.