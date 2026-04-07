PGL Bucarest 2026: Astralis e FUT Esports garantiscono i biglietti per i playoff

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In vista del lungo weekend, abbiamo aggiornato il calendario per la PGL Bucarest 2026, che è iniziata il 4 aprile e durerà fino all'11 aprile. Con questo grande torneo Counter-Strike 2 che riunisce molte delle migliori squadre del mondo, potresti essere interessato a sapere come è andato l'evento fino a questo momento? Se sì, ci pensiamo noi.

Al momento, non è successo molto di certo, dato che delle 16 squadre della fase a gironi, 12 sono ancora in fase di cambiamento e in una posizione in cui possono competere per i posti ai playoff. Le altre quattro squadre hanno ottenuto il biglietto per i playoff o sono state eliminate del tutto.

Dopo aver iniziato le loro campagne PGL Bucarest con tre vittorie consecutive, sia Astralis che FUT Esports sono stati confermati per i playoff. Allo stesso modo, sia FaZe Clan che Team Voca sono stati messi KO dopo aver perso le prime tre partite.

Oggi è in corso una serie di partite, il che significa che potrebbero essere acquistati altri biglietti per i playoff nelle prossime ore. Allo stesso modo, non conosceremo il calendario e il tabellone definitivo dei playoff fino alla conclusione della fase a gironi domani.