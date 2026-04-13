PGL Bucarest 2026: FUT Esports conquista il trofeo dopo una finale dominante contro Astralis

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Dopo un torneo intenso iniziato a Pasqua, la PGL Bucarest 2026 si è conclusa lo scorso fine settimana, il che significa che una squadra è stata incoronata campionessa e il trofeo è stato consegnato.

La finale ha visto FUT Esports e Astralis unirsi e, dopo una prestazione piuttosto dominante del primo, FUT Esports si è allontanato vincitore dopo un risultato di 3-1.

Questo significa che la squadra torna a casa con 200.000 dollari di premi, mentre Astralis riceve 93.750 dollari per i suoi sforzi. Altrimenti, grazie alla vittoria contro 3DMax nella partita per il terzo posto, The MongolZ si porta via con 75.000$ di premi grazie al terzo posto assoluto.

Per quanto riguarda i prossimi momenti per FUT Esports, la squadra avrà una breve pausa, che apparirà a BLAST Rivals Spring 2026, che inizierà il 29 aprile.