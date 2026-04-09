PGL Bucarest 2026: Il tabellone dei playoff è stato fissato con solo otto squadre rimaste in corsa

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La fase a gironi della PGL Bucarest 2026 è giunta al termine, il che significa che, a ieri, altre tre squadre sono state eliminate dal torneo mentre altre tre hanno ottenuto il loro biglietto per i playoff.

A tal fine, dopo una partita tesa, Eyeballers sono riusciti a mettere KO Fokus dopo aver sconfitto la squadra 2-1, mentre Parivision e B8 hanno eliminato rapidamente Wildcard e Legacy, entrambi in modo 2-0.

Questo significa che le squadre dei playoff sono state confermate e il tabellone dei quarti di finale è stato fissato. I quarti di finale si svolgono effettivamente oggi e, dato che si utilizza un formato a eliminazione diretta, quattro squadre saranno eliminate oggi, mentre le altre quattro accederanno alle semifinali di domani. Per quanto riguarda gli incontri di oggi, potete vedere queste informazioni qui sotto.

Quarti di finale PGL Bucarest:



Astralis vs. Oculari



3DMax vs. MiBR



I Mongoli contro Parivision



B8 vs. FUT Esports



Quali risultati ti aspetti da questi appartamenti?