PGL Cluj-Napoca 2026: Ecco come è stato distribuito il tabellone dei Playoff

Siamo nel momento decisivo per il PGL Cluj-Napoca 2026, il grande torneo Counter-Strike 2 che si tiene in Romania dove sono in palio 625.000 dollari. Già la maggior parte dell'evento è ormai terminata poiché la fase a gironi si è conclusa, il che significa che solo otto squadre restano in corsa per i Playoff che si terranno da domani 20 febbraio a domenica 22 febbraio.

Detto questo, potresti chiederti come sia stato assegnato e organizzato il tabellone dei Playoff, e qui sotto abbiamo tutte queste informazioni per i tuoi occhi. Vale la pena notare che i Playoff sono in formato a eliminazione diretta, cioè le sconfitte vedono una squadra eliminata dal gioco. Tuttavia, ci sarà una partita per il terzo posto per le due squadre che perderanno in semifinale.

Tabellone playoff PGL Cluj-Napoca 2026:

Quarti di finale (20 febbraio):



Parivision vs. Team Falcons alle 8:00 GMT/9:00 CET



Mouz vs. Natus Vincere alle 11:00 GMT/12:00 CET



Team Vitality vs. Aurora alle 14:00 GMT/15:00 CET



The MongolZ vs. Furia alle 17:00 GMT/18:00 CET



Semifinali (21 febbraio):



Vincitore di Mouz/NAVI vs. Vincitore di Parivision/Falcons alle 15:00 GMT/16:00 CET



Vincitore di Vitality/Aurora vs. Vincitore di MongolZ/Furia alle 18:00 GMT/19:00 CET



Partita per il terzo posto (22 febbraio):



Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 12:00 GMT/13:00 CET



Finale (22 febbraio):



Vincitore della Semifinale #1 vs. Vincitore della Semifinale #2 alle 16:00 GMT/17:00 CET



Chi pensi arriverà fino in fondo?