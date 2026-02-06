PGL Cluj-Napoca 2026: Le partite della giornata inaugurale sono state rivelate
Il primo gruppo di partite della fase a gironi è confermato.
La prossima settimana inizierà la PGL Cluj-Napoca, portando in Romania molte delle migliori squadre Counter-Strike 2 da tutto il mondo in corsa a un trofeo e a un grosso premio in denaro. Con il primo giorno fissato per il 14 febbraio, ora conosciamo le partite di apertura del torneo, con otto partite che danno il via all'azione.
La fase a gironi utilizzerà un formato in cui le prime otto squadre accederanno ai playoff. Gli ultimi otto vengono eliminati e rimpatriati in anticipo. A tal fine, tre vittorie su cinque dovrebbero essere sufficienti per assicurarsi la qualificazione al tabellone dei playoff a eliminazione diretta.
Per quanto riguarda le partite della fase a gironi della prima giornata, le partite sono state classificate come segue:
- Natus Vincere contro Astralis
- Aurora vs. FUT Esports
- Mouz vs. Parivision
- FaZe Clan vs. Eroico
- Team Vitality vs. G2 Esports
- Team Falcons vs. 3DMax
- Furia vs. B8
- Il gioco MongolZ vs. PaiN
Chi pensi vincerà ogni partita?