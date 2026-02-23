PGL Cluj-Napoca 2026: Team Vitality continua il regno del terrore con un'altra vittoria

HQ

C'è stato un periodo tra il 2024 e il 2025 in cui tutto ciò che il Team Vitality sembrava toccare nel circuito competitivo Counter-Strike 2 si è trasformato in oro. L'organizzazione vinse quasi tutti gli eventi a cui partecipò e ottenne un Intel Grand Slam, dando persino il via a una campagna per vincere due tornei consecutivi. Ma poi le cose sono tornate alla realtà quando l'organizzazione francese ha attraversato un periodo lo scorso anno in cui era più una damigella che una sposa, facendo sorgere la domanda se il regno del terrore fosse finito?

Chiaramente no. Il Team Vitality si è dimostrato quasi indomabile negli ultimi eventi, con una vittoria allo StarLadder Budapest Major 2025 proprio alla fine del 2025, e poi una vittoria all'Intel Extreme Masters Cracovia 2026 all'inizio di febbraio. È uno degli eventi orientati ESL di quel secondo titolo consecutivo del Grande Slam e non mostra segni di perdere trofei principali.

Lo diciamo perché durante il fine settimana, il Team Vitality ha sollevato il trofeo PGL Cluj-Napoca 2026 dopo aver battuto Parivision in finale per 3-0. Questo risultato vede la squadra tornare a casa con 225.000 dollari di premi (ma nessun ulteriore progresso nel Grande Slam dato che non è un evento ESL) ma anche la fiducia che deriva dal vincere un evento importante senza perdere nemmeno una mappa...

Sì, meglio tenere d'occhio il Team Vitality, soprattutto agli eventi immediati del BLAST Open Spring 2026 a metà marzo e poi ai due tornei IEM in arrivo a Rio de Janeiro e Atlanta ad aprile e maggio, due eventi che desiderano vincere per le loro speranze nel Grande Slam.