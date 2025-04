PGL si impegna enormemente per il competitivo Dota 2 con 13 tornei pianificati

HQ

PGL è tornato in auge negli ultimi anni, diventando uno dei più grandi organizzatori di tornei nello spazio Counter-Strike 2 e un solido contendente per ESL e BLAST. L'azienda è anche uno dei principali attori nel mondo deiDota 2, e questo è qualcosa su cui intende costruire, poiché la PGL ha ora annunciato un enorme impegno a lungo termine per gli eSport.

PGL ha annunciato l'intenzione di ospitare 13Dota 2 importanti tornei fino alla fine del 2028, ognuno dei quali presenterà un enorme montepremi di $ 1 milione. Per quanto riguarda ciò che questo comporta, non ci è stato detto molto per quanto riguarda i dettagli al momento, a parte il fatto che l'obiettivo è quello di supportare un altro Dota 2 torneo per anno solare dal 2027 in poi. Ciò significa che mentre il 2025 si concluderà con Wallachia Season 5 a giugno e Season 6 a novembre, per poi essere seguito da tre eventi senza titolo nel 2026 a marzo, aprile e novembre, il 2027 e il 2028 avranno quattro tornei di cui entusiasmarsi.

L'attuale calendario PGL è simile al seguente:

2025:



PGL Valacchia Stagione 5 (18 - 29 giugno 2025)



PGL Valacchia Stagione 6 (4 - 16 novembre 2025)



2026:



Torneo PGL #1 (3 - 16 marzo 2026)



Torneo PGL #2 (14 - 26 aprile 2026)



Torneo PGL #3 (3 - 15 novembre 2026)



2027:



Torneo PGL #1 (2 - 14 marzo 2027)



Torneo PGL #2 (11 - 23 maggio 2027)



Torneo PGL #3 (19 - 31 ottobre 2027)



Torneo PGL #4 (16 - 28 novembre 2027)



2028:



Torneo PGL #1 (1 - 12 marzo 2028)



Torneo PGL #2 (8 - 21 maggio 2028)



Torneo PGL #3 (17 - 29 ottobre 2028)



Torneo PGL #4 (7 - 19 novembre 2028)



Parlando del motivo per cui ha voluto impegnarsi in Dota 2, PGL afferma: "Bloccando le date degli eventi con anni di anticipo e mantenendo un montepremi costante di $ 1.000.000 per ogni torneo, PGL offre stabilità per le squadre, chiarezza per i fan e una struttura affidabile e competitiva che eleva l'intero ecosistema".