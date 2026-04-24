PGL Wallachia Stagione 8: Parivision, Aurora, Liquid e BetBoom iniziano i playoff con vittorie
Quattro squadre stanno già affrontando l'eliminazione da questa fase finale del torneo.
I playoff per il torneo PGL Wallachia Season 8 Dota 2 sono già iniziati. Previsti per concludersi entro la fine del fine settimana, finora le partite d'apertura si sono svolte e hanno visto quattro squadre iniziare la loro campagna playoff con una vittoria, mentre altre quattro sono scivolate e si trovano ora ad affrontare problemi di eliminazione.
Per cominciare, Parivision ha eliminato South America Rejects 2-1, mentre Aurora Gaming ha sconfitto Heroic 2-0. Team Liquid ha battuto Team Falcons in modo simile 2-0, mentre BetBoom Team ha superato Team Spirit 2-0.
Ciò significa che le semifinali del tabellone superiore per l'evento e il primo turno del tabellone inferiore sono ora decise. Tutte e quattro queste prossime partite si giocano oggi, con i vincitori del tabellone superiore che avanzano alla finale del tabellone superiore e i perdenti del tabellone inferiore eliminati definitivamente dall'evento. Detto ciò, le partite di oggi sono le seguenti.
Semifinali del tabellone superiore:
- Parivision vs. Aurora Gaming
- Team Liquid contro Team BetBoom Team
Primo turno del Lower Bracket:
- Rifiuti del Sud America vs. Eroici
- Team Falcons vs. Spirito di Squadra