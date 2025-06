Planet of Lana II è stato annunciato, in arrivo su PC e console il prossimo anno

Come parte del Xbox Games Showcase, l'editore Thunderful e lo sviluppatore Wishfully Studios hanno appena rivelato il sequel dell'avventura indie, Planet of Lana II: Children of the Leaf. Pronto a riprendere gli eventi del sorprendente videogioco originale, questo seguito arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch (non si sa ancora nulla su Switch 2... e Xbox Game Pass anche il primo giorno, quando verrà lanciato in una data non confermata nel 2026.

Per quanto riguarda la storia che questo gioco cercherà di svelare e offrire, ci viene detto di aspettarci un "viaggio indimenticabile" che vede Lana e il suo compagno Mui mentre scavano negli antichi misteri dalle profondità di Novo. Ciò includerà una nuova minaccia da superare che "metterà alla prova il loro legame indissolubile, guidando Lana ad affrontare il suo destino in mezzo a ombre invadenti".

Per coloro che sono curiosi di sapere se è necessario aver giocato al gioco originale, si informa che questo sequel è "perfetto per i nuovi giocatori e per i fan di ritorno" e che offre "una storia originale con temi toccanti di amicizia, sfide più difficili e un gameplay evoluto".

In questo sequel, ci saranno nuovi ambienti e livelli da esplorare, enigmi basati sulla fisica da risolvere, creature pericolose da evitare, difficili sfide platform da padroneggiare e il tutto impostato su una colonna sonora che proviene dallo stesso compositore del gioco originale, Takeshi Furukawa.

Dai un'occhiata ad alcuni primi frammenti di Planet of Lana II: Children of the Leaf qui sotto e, se ora sei incoraggiato a giocare all'originale, il gioco è disponibile con uno sconto del 75% su Steam fino al 22 giugno.