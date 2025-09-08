Gamereactor

Playoff estivi LEC 2025: 6 squadre rimangono in lizza dopo che il Team BDS e il Team Heretics sono stati eliminati

La prossima partita si svolgerà più tardi oggi.

Già, due squadre sono state eliminate dal LEC Summer 2025 Playoffs, poiché durante il fine settimana si è svolta la prima serie di partite e ha visto entrambe le stagioni Team BDS ' e Team Heretics ' volgersi al termine dopo che non sono riuscite a vincere la loro prima partita a eliminazione diretta.

Il risultato ha visto avanzare sia GiantX che Team Vitality, dove affronteranno i perdenti delle semifinali del girone superiore, la prima delle quali è già avvenuta e la seconda delle quali inizierà oggi.

Ieri, G2 Esports ha sconfitto Karmine Corp, il che significa che G2 sono ora a una vittoria dalla finalissima, mentre Karmine Corp scende al tabellone eliminatorio dove ora deve affrontare Team Vitality ed evitare tre turni di azione a eliminazione diretta se vuole vedere la finalissima. Come per GiantX, conosceremo il loro avversario in poche ore, poiché il perdente di KOI vs. Fnatic scenderà e affronterà GiantX, mentre il vincitore andrà avanti e affronterà G2 Esports.

Chi è il tuo favorito per vincere il LEC Summer Playoffs ?

