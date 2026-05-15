Playoff VCT Americas Fase 1: Furia e 100 Thieves scendono nel lower bracket dopo le sconfitte nel primo turno

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Non scopriremo davvero chi vincerà la Fase 1 del Valorant torneo Champions Tour Americas, poiché l'azione si concluderà solo il prossimo weekend. Tuttavia, questo fine settimana avrà comunque molto da offrire ai tifosi, dato che nei giorni a venire si giocheranno diverse partite per ridurre le restanti otto squadre a sole quattro superstiti. A tal fine, ci sono alcune partite promettenti in programma, che potete vedere integralmente qui sotto.

Vale anche la pena sapere che le partite qui sotto arrivano dopo le prime partite in cui Leviatan ha eliminato Furia 2-1 e G2 Esports ha travolto 100 Thieves 2-0 per preparare i turni successivi su tutto il tabellone. Allo stesso modo, qualsiasi sconfitta per chi è nel lower bracket comporterà l'eliminazione definitiva dal torneo.

Incontri dei playoff VCT Americas Fase 1 (15-17 maggio)

Semifinali del Upper Bracket (15 maggio):



MiBR vs. Leviathan alle 22:00 BST/23:00 CEST



KRU Esports vs. G2 Esports alle 13:00 BST/14:00 CEST (16 maggio)



Primo turno del Lower Bracket (16 maggio):



Furia vs. NRG alle 22:00 BST/23:00 CEST



100 Ladri contro Loud alle 13:00 BST/14:00 CEST (17 maggio)



Quarti di finale del Lower Bracket (17 maggio):