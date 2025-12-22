news
PlayStation Holiday Sale inizia con migliaia di titoli e DLC in offerta
Dal più grande blockbuster AAA dell'anno all'umile indie, ora tutti sono ai loro migliori prezzi dell'anno.
Non sorprende che Sony si unisse all'ondata di promozioni di fine anno e offerte per videogiochi su PlayStation 5, seguendo le orme delle offerte eShop e Xbox di Nintendo.
Le Salde di Natale hanno messo molti giochi a prezzi bassi, e noi di Gamereactor abbiamo selezionato alcune gemme che, sia per la loro serie o franchise, sia per la loro attualità, riteniamo meritino di essere considerate:
- ARC Raiders - 20% - €31,99
- Clair Obscur: Spedizione 33 - 20% - €39,99
- Divinità: Peccato Originale II - 75% - €14,99
- Assassin's Creed Shadows - 50% - €39,99
- Dispatch - 10% - €31,49
- Kingdom Come: Liberation II - 50% - €34,99
- Baldur's Gate 3 - 25% - €52,49
- Hollow Knight: Silksong - 20% - €15,99
- Warhammer 40.000 Space Marine 2 - 60% - €27,99
- Silent Hill f - 40% - €47,99
- Borderlands 4 -20% - €63,99
- Death Stranding 2: One the Beach - 25% - €59,99
- Gears of War: Ricaricato - 50% - €19,99
- Sonic Racing: Mondi Crossworlds - 30% - €48,99
- Cronos: The New Dawn - 25% - €44,99
Puoi consultare la lista completa (preparati, perché ci sono oltre 6.000 articoli in offerta) della PlayStation 5 January Sale a questo link.