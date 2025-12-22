PlayStation Holiday Sale inizia con migliaia di titoli e DLC in offerta

HQ

Non sorprende che Sony si unisse all'ondata di promozioni di fine anno e offerte per videogiochi su PlayStation 5, seguendo le orme delle offerte eShop e Xbox di Nintendo.

Le Salde di Natale hanno messo molti giochi a prezzi bassi, e noi di Gamereactor abbiamo selezionato alcune gemme che, sia per la loro serie o franchise, sia per la loro attualità, riteniamo meritino di essere considerate:



ARC Raiders - 20% - €31,99



Clair Obscur: Spedizione 33 - 20% - €39,99



Divinità: Peccato Originale II - 75% - €14,99



Assassin's Creed Shadows - 50% - €39,99



Dispatch - 10% - €31,49



Kingdom Come: Liberation II - 50% - €34,99



Baldur's Gate 3 - 25% - €52,49



Hollow Knight: Silksong - 20% - €15,99



Warhammer 40.000 Space Marine 2 - 60% - €27,99



Silent Hill f - 40% - €47,99



Borderlands 4 -20% - €63,99



Death Stranding 2: One the Beach - 25% - €59,99



Gears of War: Ricaricato - 50% - €19,99



Sonic Racing: Mondi Crossworlds - 30% - €48,99



Cronos: The New Dawn - 25% - €44,99



Puoi consultare la lista completa (preparati, perché ci sono oltre 6.000 articoli in offerta) della PlayStation 5 January Sale a questo link.