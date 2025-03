PlayStation ottiene un aggiornamento "clawrific" per diventare il PlayStacean

HQ

Hai mai notato che le console per videogiochi hanno una netta mancanza di temi crostacei? Se suona come te, per prima cosa, cosa strana da notare... Ma in secondo luogo, in realtà abbiamo alcune buone notizie su questo fronte.

Lo YouTuber di mod hardware GingerOfOz ha rivelato quello che viene fantasticamente conosciuto come PlayStacean. Si tratta essenzialmente di una console PlayStation originale che è stata modificata per includere zampe e artigli e per sostituire la tavolozza di colori grigi con un guscio arancione brillante.

Mantiene molte delle caratteristiche iconiche del resto, inclusi gli slot per schede di memoria e le connessioni del controller, ma ora ha controller ad artiglio collegati funzionanti, che lo rendono una console portatile... supponendo che tu abbia con te un display compatibile con PlayStation, ovviamente.

Poiché si tratta di una console modificata, non sarà resa disponibile al pubblico, ma puoi vedere il processo che ha portato alla costruzione del sistema nel lungo video qui sotto.