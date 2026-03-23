Poppy Playtime sviluppatore parla dell'IA: "Le nostre decisioni restano saldamente guidate dalla creatività umana"

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Man mano che l'intelligenza artificiale diventa sempre più diffusa nella società, è sempre più importante capire come ogni sviluppatore e mente creativa si approccia alla tecnologia. A tal fine, durante una recente intervista con George Krstic, direttore senior dello sviluppo creativo di MOB Entertainment, abbiamo chiesto come il team Poppy Playtime si stia adattando a un mondo fortemente basato sull'IA.

In risposta a questa domanda, Krstic ci ha detto che lo sviluppatore monitorerà la tecnologia per vedere come può essere utilizzata in modo vantaggioso, mantenendo allo stesso tempo un approccio creativo centrato sull'uomo che garantisce che i progetti dello sviluppatore siano realizzati da esseri umani.

"Il nostro focus è sempre stato sulle persone dietro il lavoro. La creatività, la narrazione e la direzione artistica che plasmano i nostri giochi provengono dagli artisti, scrittori, designer e sviluppatori di talento del team MOB.

"Come molti studi, teniamo d'occhio le tecnologie e gli strumenti emergenti che possono supportare flussi di lavoro in aree come la ricerca o le attività amministrative. Ma quando si tratta del cuore creativo dei nostri giochi, dei personaggi, del worldbuilding e dell'esperienza del giocatore, queste decisioni restano saldamente guidate dalla creatività umana e dalle immaginazioni distorte del nostro team."

Per saperne di più su Poppy Playtime, puoi leggere l'intervista completa qui, e non dimenticare di consultare la nostra recensione dedicata al Capitolo 5 del gioco.