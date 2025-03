Post Trauma imposta la nuova e ultima data di rilascio è il 22 aprile

HQ

Post Trauma di Raw Fury e Red Soul Games ha subito un altro ritardo. Il lancio era previsto tra meno di una settimana, il 31 marzo, ma è stato invece posticipato di qualche settimana, al 22 aprile.

Lo sviluppatore ed editore ha spiegato la decisione in un nuovo post, definendo la nuova data di rilascio Post Trauma quella "finale ". "Questa non è la posizione in cui vogliamo trovarci così vicino alla data di uscita precedentemente prevista e riconosciamo che il percorso di sviluppo del gioco è stato difficile da affrontare; state certi che non prenderemo questa decisione alla leggera. Siamo incredibilmente dispiaciuti per la delusione o la frustrazione che questo annuncio causa", si legge nel post.

Post Trauma è un puzzle horror ispirato all'era PS2. Prendendo elementi dai classici e fondendoli in una nuova storia, il gioco segue un capotreno che deve navigare in uno strano luogo pieno di creature che vogliono ucciderlo.