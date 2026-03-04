Prime impressioni con Denshattack!: Un gioco arcade folle e impegnativo che rinfresca il genere

HQ

C'è poco spazio all'avanguardia dei videogiochi per esperienze in singolo giocatore. Oggi, con tutta l'attenzione (e i budget) delle grandi aziende investite in offerte di gioco come servizio sempre più generiche e impersonali, l'unico modo per i giocatori di trovare qualcosa di più "classico" è guardare tra gli sviluppatori indipendenti. Fortunatamente, ora abbiamo più piccoli team creativi al lavoro che mai. E da lì, ovviamente, sono arrivate cose improbabili e meravigliose come Denshattck!

Undercoders è un piccolo studio spagnolo con una lunga storia. Tra le sue opere più recenti e note vi sono Tesori dell'Egeo e Koa e I cinque pirati di Mara. In quest'ultimo caso, c'era già una certa tendenza verso piattaforme veloci e controllo accurato dei personaggi, che in qualche modo si è evoluta, ha preso velocità e è infine diventata uno strano gioco arcade ferroviario con molte somiglianze con i giochi di Tony Hawk e l'eredità della serie Olli Olli, dalla ormai defunta Roll7.

In un futuro distopico ma prossimo, il Giappone è devastato da una catastrofe che ha costretto la popolazione sopravvissuta a rifugiarsi in città isolate della sfera in tutto il paese. L'unico modo per comunicare tra di noi è attraverso il treno proiettile o il sistema ferroviario Shinkansen, e anche in quel caso non è un viaggio facile: i binari tagliati, distrutti o semplicemente impraticabili significano che il mondo riposta le sue speranze nei migliori macchinisti, i Denshattakers. Ed è qui che entriamo in gioco noi, come una giovane fattorina che improvvisamente si ritrova a competere per diventare la migliore macchinista del paese.

Con questa premessa degna di una serie anime, prendiamo i comandi e ci mettiamo in pista, e ciò che notiamo subito, oltre al fatto che Denshattack! è molto veloce, è che è molto preciso. I comandi sono molto precisi e rispondono con precisione millimetrica, che rappresenta la prima barriera da superare. Oltre a imparare a prendere le curve (con una derapata simile a Mario Kart), dovrai anche saltare su piste e eseguire acrobazie degne di uno skater professionista, cambiando superficie, sorvolando foreste e edifici, e pregando di non schiantarti contro qualcosa a 500 km/h. Ma lo farai spesso. All'inizio può sembrare confuso, ma anche io, che ho pochissima esperienza con questo tipo di gioco, sono riuscito a prenderci la mano e a raggiungere il traguardo, anche se lascerò la cronometro per quando uscirà la versione finale il 17 giugno.

Perché a quel punto dovrò aver imparato a fare ollie, kickflip e virate a 720º con un treno da 50 tonnellate in aria mentre attraverso una cascata che corre tra le rovine di due grattacieli. Oltre alle evidenti abilità di guida richieste da Denshattack, l'altro punto principale su cui corrono i tracciati di questo spettacolare gioco è la sua splendida grafica. Oltre all'attenzione ai dettagli del treno personalizzabile e degli sfondi e delle ambientazioni del Giappone moderno, pieni di pubblicità, luci al neon e poster colorati, l'estetica di Denshattack ricorda una serie anime. Per questo motivo, vedrai parole o suoni onomatopeici scritti in kanji quando freni, svalichi o prendi velocità passando attraverso i power-up, che sono colorati quanto lo sfondo. E anche se tutto accade in una frazione di secondo, la musica, i colori, la velocità e le scintille sui binari si uniscono per creare qualcosa di veramente speciale.

Come ho detto all'inizio, non è facile entrare in modalità single-player, e i titoli arcade non sono più popolari come una volta, ma spero e mi fido che tutti, anche quelli che non sono mai saliti su una board con Tony Hawk Pro Skater o Olli Olli World, proveranno Denshattack!, In quella che potrebbe essere una delle esperienze più fresche e affascinanti che quest'estate abbia da offrire.