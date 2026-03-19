Primo Stand 2026: Bilibili Gaming supera G2 Esports per ottenere il biglietto per la fase a eliminazione diretta

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Il torneo First Stand per il competitivo League of Legends in realtà non è un evento molto grande. Ci sono solo pochi partecipanti e anche poche partite, che si svolgono nell'arco di una singola settimana. Questo perché viene in qualche modo utilizzato come assaggio di ciò che offrirà il resto della stagione, anche se le migliori squadre regionali sono presenti.

Lo menzioniamo perché, nonostante il torneo sia passato solo pochi giorni, uno dei quattro posti della Fase a Eliminazione Diretta è già stato occupato. Ieri sera, Bilibili Gaming è riuscito a battere G2 Esports in modo convincente per 3-0, vedendo la squadra LEC cadere nel tabellone eliminatorio e la squadra cinese avanzare.

Questo risultato arrivò dopo che FearX aveva anche eliminato rapidamente Secret Whales, con la squadra Pacific che fu la prima organizzazione eliminata dalla Prima Tribuna, mentre la seconda sarà determinata più tardi oggi.

A tal fine, le partite di questa sera si concentreranno nuovamente sul Gruppo B e vedranno Gen.G Esports o Lyon come prossima squadra playoff confermata, mentre JD Gaming o Loud saranno eliminate e rimpatriate.

Partite del Gruppo B il 19 marzo: