Putin approva la nuova strategia navale per rafforzare la posizione marittima Il presidente russo ha dato il via libera a un piano a lungo termine volto a riaffermare il ruolo del Paese come grande potenza marittima globale.

Il presidente Vladimir Putin ha approvato una nuova tabella di marcia per rimodellare la marina russa nei prossimi decenni, ha detto l'aiutante del Cremlino Nikolai Patrushev in un'intervista pubblicata lunedì.



La strategia intende ricostruire le capacità marittime della Russia dopo diverse battute d'arresto nei recenti conflitti. Sebbene i dettagli rimangano scarsi, l'annuncio segnala l'intenzione di Mosca di dare priorità alla forza navale come parte delle sue più ampie ambizioni militari. "È impossibile svolgere un tale lavoro senza una visione a lungo termine degli scenari per lo sviluppo della situazione negli oceani, l'evoluzione delle sfide e delle minacce e, naturalmente, senza definire gli obiettivi e gli obiettivi che la Marina russa deve affrontare", ha detto Patrushev. Una linea davanti alle moderne corazzate militari russe navi da guerra in fila, flotta del nord e flotta del Mar Baltico, giornata di sole estivo // Shutterstock