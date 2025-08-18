Quando inizia La Vuelta a España e come guardarlo dal vivo?

HQ

Prenderà il via tra meno di una settimana: sabato 23 agosto partirà da Torino la prima tappa, nell'ambito di un percorso di quattro giorni in Italia (in totale, La Vuelta 2025 toccherà quattro paesi: Spagna, Italia, Francia e Andorra).La Vuelta a España Proseguirà poi attraverso il nord del Paese, concludendosi come di consueto a Madrid il 14 settembre. Ci saranno 21 tappe, due giorni di riposo (dopo il giorno 9 e 15).

Sarà la 90ª edizione del Grand Tour, e senza il vincitore del Tour de France Tadej Pogacar, né Roglic né Evenepoel, Jonas Vingegaard di Visma Lease a Bike è il grande favorito di quest'anno, dopo essere stato secondo nel 2023. Anche il favorito locale Enric Mas mancherà quest'anno, ma gli spettatori spagnoli sosterranno sicuramente Mikel Landa, di ritorno dopo il suo grave incidente al Giro d'Italia.

Per celebrare il suo 90° anniversario, La Vuelta vuole riportare in auge alcune delle salite più memorabili che erano "sull'orlo dell'oblio". Gli appassionati di ciclismo si divertiranno a guardare le tappe della Bola del Mundo, una vetta tra le montagne vicino a Madrid, molto conosciuta per le sue antenne televisive, che è apparsa per l'ultima volta a La Vuelta nel 2012.

Come guardare La Vuelta a España Live

In Spagna, gli spettatori potranno seguire l'azione pomeridiana in canali pubblici gratuiti da TVE (La 1 e una copertura più approfondita in Teledeporte). Sarà disponibile anche su Eurosport. Gli abbonati HBO Max potranno anche guardarlo con il pacchetto sportivo.

Nel Regno Unito, purtroppo, La Vuelta è solo dietro il paywall, su TNT Sports via Discovery+, con il prezzo di £ 30,99 al mese. La stessa cosa accadrà con il Tour de France del prossimo anno, che preoccupa gli appassionati di ciclismo e alcuni politici, poiché prevedono che ciò avrà un effetto negativo sulla popolarità del ciclismo.

Nella maggior parte dei paesi europei, La Vuelta a España sarà disponibile tramite Eurosport. Ecco un elenco di emittenti alternative de La Vuelta 2025.