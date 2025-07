Quattro squadre sono già state eliminate dall'evento Valorant della Coppa del Mondo Esports

HQ

Quando hai più di 20 tornei da completare in un periodo di sette settimane, non puoi prendere le cose con calma. Diciamo questo perché il Esports World Cup è appena iniziato e già alcune squadre sono state mandate a casa nel torneo Valorant.

La fase a gironi dell'evento è in pieno svolgimento e finora quattro squadre si sono assicurate un posto nei playoff mentre tre squadre sono state eliminate. Le squadre vincenti includono Paper Rex, BBL Esports, NRG e Fnatic, mentre le squadre sconfitte sono G2 Esports, XLG Esports e 100 Thieves. Ci aspettiamo un'ulteriore eliminazione molto presto, poiché anche il perdente delTitans Esports Club contro Team Heretics in corso e ancora in vita sarà eliminato.

L'ultimo turno della fase a gironi si svolgerà domani, il che significa che l'intero tabellone dei playoff sarà bloccato prima piuttosto che dopo.