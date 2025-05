Questa è la data in cui il San Diego Comic-Con di Malaga sarà aperto agli accrediti

HQ

I fan della cultura pop in Europa e in Spagna hanno ora un motivo per festeggiare. È stata una grande sorpresa quando abbiamo saputo che il Comic-Con di San Diego sarebbe sbarcato a Malaga, il primo a tenersi al di fuori degli Stati Uniti. Ma ora abbiamo appreso che la vendita dei biglietti inizia la prossima settimana, il giovedì 15 maggio per la precisione. Come forse già saprai, l'evento si svolgerà dal 25 al 28 settembre 2025 e si terrà presso la FYCMA, il Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Ma c'è un requisito essenziale per poter accedere a questa esperienza. Per tutti i partecipanti è richiesto un ID di registrazione, a cui è necessario accedere dal sito ufficiale. Tutti i partecipanti di età superiore ai 14 anni devono avere la registrazione completata, senza la quale non sarà possibile acquistare i biglietti. Vale la pena menzionare alcune caratteristiche dei biglietti, saranno personali e non cedibili, oltre ad essere acquistati al giorno, senza possibilità di abbonamenti. Il prezzo per festeggiare l'arrivo dell'evento in Europa è di 50 euro, una riduzione di 30 euro rispetto al prezzo normale.

Per i più piccoli delle famiglie, di età pari o inferiore ai tredici anni, potranno entrare gratuitamente se accompagnati da un adulto con biglietto acquistato. Inoltre, prima dell'evento o all'arrivo al Comic-Con, i biglietti possono essere scambiati con un braccialetto come badge e un pacchetto di benvenuto.

Ci sono ancora altre novità da annunciare, oltre al programma completo dell'evento. Per ulteriori informazioni, hanno una newsletter sul loro sito Web per tenerti aggiornato su tutte le novità.

