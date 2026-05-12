R6 Salt Lake City Major: FaZe Clan e Twisted Minds confermati per i playoff, Furia e CAG eliminati

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Siamo nel momento decisivo per il Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major, dato che la fase svizzera del torneo è oltre la metà e stiamo iniziando a capire quali squadre appariranno nella parte playoff e quali saranno eliminate definitivamente.

A tal fine, dato che sia FaZe Clan che Twisted Minds sono ora imbattuti e hanno un tasso di vittorie di 3-0 nella parte svizzera, entrambe le squadre hanno ottenuto il loro biglietto per i playoff. Allo stesso modo, dato che sia Furia che CAG hanno perso tutte le partite giocate e ora sono 0-3, entrambi sono stati eliminati definitivamente dal torneo.

Guardando a oggi, dovremmo conoscere più squadre che vengono confermate per i playoff e anche quelle eliminate, dato che alcune delle partite chiave includono G2 Esports vs. Virtus.pro, Enterprise Esports vs. Shopify Rebellion e Wildcard vs. DarkZero, poiché ciascuna di queste squadre è 2-1, il che significa che il vincitore delle prossime partite passerà ai playoff. Allo stesso modo, Weibo Gaming vs. LOS, Five Fears vs. All Gamers e Ninjas in Pyjamas vs. Team Falcons vedranno tutte una squadra eliminare, dato che ogni squadra è 1-2, il che significa che una sconfitta sarà sufficiente a eliminarla definitivamente dall'evento.

Cosa ti aspetti dalle partite che si svolgono oggi?