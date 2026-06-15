Rafa Jódar si ritira dal Queen's Club a causa di problemi addominali

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Il giocatore spagnolo Rafael Jódar, 19 anni, ha annunciato il suo ritiro dal torneo Queen's Club, un torneo ATP 500 a Londra, e il riscaldamento per Wimbledon tra due settimane. Con un record di 24-10 nel 2026 e il secondo maggior numero di vittorie in terra battuta in questa stagione, il ragazzo ha sorpreso il mondo dopo essere passato dal 700° posto al 23° posto mondiale attuale, dopo aver vinto un torneo ATP 250 a Marrakech e raggiunto i quarti di finale Masters 1.000 a Madrid e Roma, oltre ai quarti di finale a Roland Garros.

Sarebbe stato il primo torneo senior di Jódar in erba, e ha detto che "non ci ho giocato molto, ma penso che sia una superficie su cui posso fare bene". Tuttavia, non si è presentato all'allenamento di lunedì ed EFE conferma che ha sofferto di problemi ai muscoli addominali. È stato sostituito da Marcos Giron come "lucky loser".

Il prossimo torneo di Jódar potrebbe essere un torneo ATP 250 a Eastbourne la prossima settimana, ma se non si riprenderà entro allora, questo metterà in dubbio la sua partecipazione a Wimbledon.

Il Queen's Club è partito lunedì, con Botic van de Zandschulp e Tommy Paul che hanno vinto le prime partite del terzo e ultimo turno.