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Rainbow Six: Siege X
Rainbow Six Salt Lake City Major 2026: Ecco tutte e 20 le squadre confermate e la testa di serie attuale
L'evento principale inizierà l'8 maggio e vedrà la partecipazione di molte delle migliori squadre di tutto il mondo.
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È quasi ora del primo Major nella stagione competitiva 2026/27 Rainbow Six: Siege X, dato che il processo di qualificazione si è concluso e ora conosciamo le 20 squadre confermate che viaggeranno negli Stati Uniti per affrontarsi nel Salt Lake City Major.
Che si svolgerà tra l'8 e il 17 maggio, il torneo prevede tre fasi, la prima delle quali è un formato GSL Stage a otto squadre, che eliminerà quattro squadre e permetterà alle altre quattro di avanzare alla Swiss Stage a 16 squadre, che a sua volta ridurrà la competizione a soli otto roster per i Playoff. Anche se non conosceremo le squadre dei playoff per un po', conosciamo la GLS e la maggior parte delle organizzazioni svizzere.
Squadre della Salt Lake City Major GSL Stage:
- Daystar
- EDward Gaming
- Enterprise Esports
- Quattro Uomini Arrabbiati
- LOS
- Shopify Rebellion
- Team Falcons
- Wolves Esports
Il Salt Lake City Major ha confermato le squadre Swiss Stage:
- G2 Esports
- Virtus.pro
- Menti Contorte
- Cinque Paure
- Wildcard
- DarkZero
- Furia
- Ninja in pigiama
- FaZe Clan
- CAG
- Weibo Gaming
- Tutti i Gamer
Cosa ti aspetti dal Salt Lake City Major?