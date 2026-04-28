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Rainbow Six: Siege X

Rainbow Six Salt Lake City Major 2026: Ecco tutte e 20 le squadre confermate e la testa di serie attuale

L'evento principale inizierà l'8 maggio e vedrà la partecipazione di molte delle migliori squadre di tutto il mondo.

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È quasi ora del primo Major nella stagione competitiva 2026/27 Rainbow Six: Siege X, dato che il processo di qualificazione si è concluso e ora conosciamo le 20 squadre confermate che viaggeranno negli Stati Uniti per affrontarsi nel Salt Lake City Major.

Che si svolgerà tra l'8 e il 17 maggio, il torneo prevede tre fasi, la prima delle quali è un formato GSL Stage a otto squadre, che eliminerà quattro squadre e permetterà alle altre quattro di avanzare alla Swiss Stage a 16 squadre, che a sua volta ridurrà la competizione a soli otto roster per i Playoff. Anche se non conosceremo le squadre dei playoff per un po', conosciamo la GLS e la maggior parte delle organizzazioni svizzere.

Squadre della Salt Lake City Major GSL Stage:


  • Daystar

  • EDward Gaming

  • Enterprise Esports

  • Quattro Uomini Arrabbiati

  • LOS

  • Shopify Rebellion

  • Team Falcons

  • Wolves Esports

Il Salt Lake City Major ha confermato le squadre Swiss Stage:


  • G2 Esports

  • Virtus.pro

  • Menti Contorte

  • Cinque Paure

  • Wildcard

  • DarkZero

  • Furia

  • Ninja in pigiama

  • FaZe Clan

  • CAG

  • Weibo Gaming

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