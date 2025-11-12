Rainbow Six Siege Munich Major: il tabellone dei playoff è bloccato con otto squadre qualificate

HQ

La fase a gironi del Rainbow Six Siege Munich Major si è conclusa, e questo significa che conosciamo le otto squadre che hanno timbrato il biglietto per i playoff e allo stesso modo le otto squadre che sono state eliminate e mandate a casa.

Dopo un'intensa serie di eventi, le otto squadre eliminate includono w7m Esports, Team BDS, Weibo Gaming, Dplus, Shopify Rebellion, Enterprise Esports, CAG e Spacestation. Per quanto riguarda le squadre qualificate e anche il modo in cui sono state inserite nei playoff, questo è un affare un po' complesso poiché il torneo utilizza un formato a doppia eliminazione.

Per cominciare, a causa del fatto che si è piazzato in cima alla fase a gironi, sia M80 che Team Falcons si sono assicurati un bye al primo turno, il che significa che aspettano un avversario nel secondo turno del girone superiore. Per quanto riguarda chi siano questi avversari, il vincitore del primo turno del girone superiore avanzerà, il che significa che sarà Faze Clan o Wildcard, o Team Secret o G2 Esports. La perdente di queste due partite scende nel girone inferiore (tabellone eliminatorio) per affrontare Ninjas in Pyjamas o Furia, con entrambe le teste di serie qui per aver terminato al settimo e all'ottavo posto nella fase a gironi.

Il programma dei playoff R6 Munich Major è quindi simile al seguente.

Quarti di finale del girone superiore:



FaZe Clan vs. Wildcard



Team Secret contro G2 Esports



Semifinali del girone superiore:



M80 contro il vincitore di FaZe/Wildcard



Team Falcons vs. Vincitore di Secret/G2



Girone inferiore Round 1:



NIP contro Perdente di FaZe/Wildcard



Furia contro il Perdente del Segreto/G2



Sia i quarti di finale superiori che il primo turno inferiore si giocheranno più tardi oggi, con il resto delle partite che seguiranno questa settimana. Il vincitore sarà incoronato il 16 novembre.