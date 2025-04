Rapporto: Nexon al lavoro su nuovi giochi di Starcraft e Overwatch

HQ

Dopo un lungo periodo di stagnazione, sembra che l'IP di Starcraft stia per fare un grande ritorno. Ma non sarà solo Blizzard dietro il prossimo capitolo del franchise di strategia. Invece, sembra che Nexon potrebbe prendere le redini.

Come notato da VG247, Nexon ha vinto i diritti per creare un nuovo gioco della serie e lavorerà al fianco di Blizzard per decidere il futuro di Starcraft. In questo accordo ci sono anche i diritti di servizio di Overwatch Mobile, che potrebbero essere un grande successo nei giochi per dispositivi mobili.

Nexon ha vinto i diritti di questi giochi dopo una dura guerra di offerte iniziata nel quarto trimestre dello scorso anno. Secondo l'outlet coreano MTN, sembra che Nexon non sia necessariamente vincolato a un genere specifico con il nuovo gioco di Starcraft, il che significa che potrebbe essere una grande sorpresa. Oppure, potrebbe attenersi alle sue radici RTS, che potrebbe essere la scommessa più sicura considerando da quanto tempo è assente.