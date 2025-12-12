Realtà alternativa: quando Sega è passata da Mega Drive a fallimento Mega

HQ

Ho già scritto due articoli su come la storia del gaming avrebbe potuto prendere una direzione radicalmente diversa con solo piccoli cambiamenti, prima su come Microsoft abbia rovinato la generazione Xbox 360 e poi su come sia stata Nintendo a rendere Sony il gigante del gaming che è oggi. Un'altra azienda di cui non parliamo più così spesso, ma che avrebbe potuto cambiare tutto - è Sega.

Il Master System in realtà non è stato la prima console di Sega. Quella era la Sega SG-1000, rilasciata in Giappone nel 1983.

Avevano lanciato il loro Master System nel 1985, una console a 8 bit che era in molti modi più potente del NES. E già in questa generazione si vedeva come fosse un'azienda completamente diversa da Nintendo. Sega aveva molte idee e adorava davvero mettere alla prova le proprie ali. Questo portò, tra le altre cose, agli occhiali attivi SegaScope 3D, a una trackball chiamata Sega Sports Pad, al controller di volo Handle Controller e al controller rotativo Paddle.

Gadget davvero strani che ovviamente venivano venduti in qualità molto limitata e oggi valgono una bella cifra. Anche il Master System non vendette quanto meritava, e nel 1989 (1990 in Europa) Sega era pronta a passare alla Mega Drive - la loro console più famosa e probabilmente amata. Il Mega Drive si rivelò un colpo di genio. Nintendo aveva intenzione di insistere ancora un po' sul NES, usando chip integrati nelle cartucce (che le rendevano molto costose), e il Mega Drive era solo marginalmente più costoso del NES e i giochi erano fuori dal mondo.

Immagine del Mega Drive Mini rilasciato qualche anno fa.

A quel punto ero praticamente esclusivamente un giocatore Nintendo e potevo stare nei negozi di giocattoli e guardare giochi come James Pond e Castle of Illusion. Sembrava cartone animato, grafiche di un altro mondo. Il momento era maturo per qualcosa di diverso, e nel 1991 esplose davvero quando Sonic the Hedgehog fu scatenato e, per la prima volta, Super Mario stesso ebbe un vero concorrente.

Sega era anche nel cuore una creatrice di giochi arcade, qualcosa che ha sfruttato con impegno per il Mega Drive, che era così pieno di giochi d'azione cool e duri, oltre a un atteggiamento che rendeva i videogiochi cool (o almeno di più, è stato con PlayStation e Wipeout che l'ultima resistenza è stata eliminata). O come hanno detto la stessa Sega nelle loro campagne pubblicitarie (vedi il video qui sotto): "Sega fa ciò che Nintendon non fa".

Mancava anche il senso conservatore degli affari di Nintendo. Nintendo considerava i suoi partner terzi tanto come concorrenti quanto come alleati, e si assicurava di consolidare lo sviluppo dei giochi in vari modi. Se facevi giochi per Nintendo, potevi fare solo quello. E non potevi nemmeno pubblicare tanti giochi quanto volevi. Sega era un progetto hobby al confronto, e dopo il trattamento severo di Nintendo, molti sono passati a Mega Drive. Lì potevano pubblicare qualsiasi gioco volessero senza molte regole, il che in pratica significava più giochi per adulti. L'esempio più classico è ovviamente Mortal Kombat, che ha mantenuto tutto il sangue e la violenza su Sega, ma è stato censurato oltre ogni riconoscimento da Nintendo.

Quando il Super Nintendo sostituì finalmente il NES (1991 negli Stati Uniti e 1992 in Europa), il Mega Drive aveva già due anni. Era quasi mezza generazione a quel punto, e il Super Nintendo aveva diversi vantaggi. Tuttavia, il Mega Drive era già consolidato e, secondo un gruppo collettivo di sviluppatori, era anche più facile realizzare giochi per la console Sega (grazie in parte al processore molto più veloce che richiedeva meno personalizzazioni e una programmazione Assembler più semplice), che così godeva di un supporto continuo da parte di terze parti e spesso aveva giochi migliori del Super Nintendo, intrinsecamente più potente.

Nintendo ha censurato Mortal Kombat fino a farlo in pezzi, mentre a Sega non importava nulla e ha dato il massimo con la versione arcade.

Quindi Sega era ben posizionata. Ma Sega era ancora... Sega, quei pazzi che sembravano fare tutto ciò che potevano immaginare. Quando Nintendo ha rilasciato il suo debole Game Boy, ad esempio, Sega ha risposto con il Game Gear, che era l'equivalente in prestazioni del Master System - ma con una vasta palette di colori per l'epoca. E successivamente, fu aggiunto un sintonizzatore TV come accessorio per poter guardare la TV sul tuo dispositivo portatile da gioco, qualcosa che all'epoca sembrava completamente fantascienza.

E così hanno continuato. Proprio come con il Master System, Sega produceva accessori strani per Mega Drive come il predecessore Kinect Sega Activator, il supporto TV per Sega Channel Adapter, il controller sportivo Sega Sports Pad, l'accessorio vocale Mega Drive Karaoke Unit e molto altro. Se avessero avuto un capriccio, il gadget sarebbe stato rilasciato.

Il Mega CD non divenne mai un successo, ma i suoi giochi erano spesso incredibilmente impressionanti.

Ed è in questo secondo che vedremo il Mega CD, l'add-on CD che Sega ha rilasciato nel 1992 per il Mega Drive. Era pensato per contrastare il Super Nintendo, e significava che Sega aveva ancora una volta l'hardware più potente, e i CD di quell'epoca (quando i giochi erano al massimo pochi megabyte - anche se spesso venivano presentati come megabit per sembrare più grandi) avevano infinite possibilità di archiviazione, oltre a poter riprodurre suoni che facevano sembrare che il chip SNES urlasse in un tubo di cartone. C'erano videoavventure e titoli come Final Fight e Sonic CD, che tecnicamente sembravano più Neo Geo che 16-bit. Come se non bastasse, anche i CD erano incredibilmente economici da produrre rispetto alle cassette.

Anche Nintendo si è spaventata e ha iniziato a lavorare sulla Nintendo PlayStation, di cui ho scritto qui. Ma... Le vendite non andavano bene. Servivano sia un Mega Drive che un Mega CD, e ovviamente Sega aveva pubblicato nuovi modelli di Mega Drive e Mega CD, il che significava che non si adattavano facilmente. Inoltre, ha rilasciato un Multi-Mega con tutto costruito insieme. E se il Mega Drive era facile da sviluppare, non si poteva dire lo stesso per il Mega CD, che avrebbe collaborato con la console base.

Una costruzione ragionevole, pensava Sega all'epoca, con accessori per gli accessori.

Ma perché fermarsi lì dopo quell'errore, che ha dimostrato che i consumatori non volevano l'approccio degli add-on per console? Solo due anni dopo il Mega CD, nel 1994, fu lanciato il 32X. Un altro accessorio con prestazioni migliori e giochi costosi, e considerato terribilmente difficile da sviluppare. Il 32X fu un flop ancora più grande del Mega CD.

Tuttavia, Sega non sarebbe Sega se non avesse ancora più programmi. Perché allo stesso tempo stavano anche lavorando su Neptune, che sarebbe stato un Mega Drive con un 32X integrato. Questo avvenne nel 1994, lo stesso anno in cui Sega lanciò la Saturn in Giappone. Così, nello stesso anno del Saturn, arrivò un accessorio a 32 bit sul Mega Drive che rendeva meno propenso alle persone ad aggiornare e anche a considerare un'altra console.

Nintendo ha mantenuto la sua formula collaudata, mentre Sega era desiderosa di provare ogni sorta di cose e ha avuto diverse collaborazioni tra celebrità - non ultimo con il gigante Michael Jackson, che ha portato, tra le altre cose, al classico Mega Drive Moonwalker.

Ma... Perché fermarsi qui. Perché, insieme al Saturn, Sega aveva in programma di rilasciare il Jupiter. Un'altra console con giochi su cartucce. Fortunatamente questa fu demolita a favore della Saturn, ma il danno era fatto. La Saturn è stata una grande console, e oggi preferirei di gran lunga giocare alla Saturn piuttosto che alla PlayStation (1), i suoi molti giochi 2D reggono bene mentre la PlayStation, più primitiva, ricca di 3D, è più difficile da godersi nel 2025. La Saturn fu semplicemente costruita per due dimensioni in un'epoca che ne voleva tre.

Tuttavia, questo è un articolo sulla realtà alternativa. Quindi torniamo indietro al 1992. Il Mega CD è stato un coraggioso accessorio, non scherzo. E senza di esso, Nintendo non avrebbe voluto realizzare un accessorio CD con Sony e non avremmo mai avuto la PlayStation (Sony avrebbe forse creato una console comunque col tempo, ma probabilmente non si sarebbe chiamata PlayStation, non sarebbe arrivata esattamente quando è arrivata e non avrebbe avuto le stesse prestazioni - e possiamo solo ipotizzare come sarebbe andata a finire). Quindi dovremmo essere contenti che ci abbiano provato. Ma dopo avrebbero dovuto tirare i freni. In realtà, anche prima, ma Sega non poteva saperlo.

Data la popolarità dei giochi 3D leader di mercato di Sega nelle arcade, avrebbero dovuto dare maggiore importanza al 3D per Saturn - anche se, col senno di poi, ora possiamo apprezzare i suoi eccezionali giochi 2D.

Tuttavia, avrebbero dovuto capire che 32X era una follia completa. Hanno praticamente lanciato due console contemporaneamente, che non condividevano alcun gioco. Ovviamente, tutta l'attenzione sarebbe stata rivolta al Saturno. E dopo il successo di Virtua Racing nel 1992 e di Virtua Fighter nel 1993, Sega avrebbe dovuto capire che il futuro erano tre dimensioni. Così come il Mega Drive era una versione ridotta delle unità arcade dell'epoca, il Saturn avrebbe dovuto essere un'estensione dell'hardware Model 2 che alimentava Daytona USA e Virtua Fighter 2. Ci sono state ragioni di costo per la decisione, ma i benefici sarebbero stati enormi, e la spiegazione più importante è probabilmente che i team arcade e console di Sega hanno collaborato a malapena.

Se i soldi 32X fossero stati spesi per Saturn, Sega sarebbe stata in una situazione completamente diversa. Va ricordato che il Saturn è ancora il formato Sega più venduto in Giappone, quindi il mercato c'era, i fan del Mega Drive avrebbero volentieri comprato Sega se non avessero combinato così grossi errori. Inoltre, ovviamente, avrebbero fatto in modo che uscisse un gioco di Sonic per Saturn. Anche il 32X ha avuto lo spin-off di Knuckles' Chaotix, il Saturn ha avuto solo la collezione Sonic Jam e il Sonic R sfidante di Mario Mart. E se a Nintendo non importasse nulla di rilasciare Mario sulle loro console?

Il Nintendo 64 è spesso accreditato di essere stato il primo a introdurre le levette analogiche nei videogiochi. E certo, è vero, ma il fatto è che Sega ha rilasciato il 3D Control Pad per Saturn solo 18 giorni dopo, che sotto molti aspetti era un controller moderno che aveva anche trigger analogici.

Penso che la maggior parte delle persone concorderebbe sul fatto che le cose sarebbero andate molto meglio con un maggiore focus sul Saturn, con hardware più attento e un gioco di Sonic, e una Sega che non avesse rovinato completamente la sua reputazione. Solo una generazione dopo Sega si prese sul serio e lanciò il Saturn, in parte finanziato dal portafoglio stesso del capo dell'epoca. A quel punto era troppo tardi. Era una console eccellente e innovativa che stabilì diversi record di vendite, non ultimo negli Stati Uniti, dove fu la più venduta di sempre al suo debutto. Ma senza un adeguato supporto di terze parti e con troppo pochi soldi per un marketing adeguato, Sega ha dovuto chiudere la spina.

È un peccato, ed è facile essere lungimirati a posteriori, che fa parte del senso della serie Alternative Reality. E in questo caso, si può anche chiedere se Sega sarebbe ancora Sega con una gestione migliore e senza tutte le idee esuberanti che hanno portato ai loro giochi innovativi, amati e spesso completamente folli?